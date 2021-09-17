Анна Саліванчук, актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася секретом, як підвищити собі самооцінку

36-річна зірка опублікувала нове фото в Instagram, на якому постала в пікантному образі. Анна продовжує ділитися з шанувальниками своїми філософськими думками і роздавати поради, як жити, передає Politeka.net.

З'явившись на чорно-білому знімку в шовковій сукні-ночнушці на тонких бретелях, Саліванчук розкрила рецепт гарного настрою.

"Давайте посилимо віру в себе і створимо сильний позитивний настрій. Складіть список своїх досягнень за цей рік. Це може бути щось невелике, але важливе для вас. Також можете, якщо бажаєте, написати всі досягнення, які пам'ятаєте за своє життя. Далі прочитайте ці рядки собі перед дзеркалом і після кожного пункту скажіть собі: "Якщо я це змогла, то зможу досягти набагато більшого успіху в своєму житті", - йдеться в підписі.

За короткий час користувачі встигли поставити кілька тисяч "лайків".

Відзначимо, останній рік видався для Анни дуже важким. Дівчина народила другу дитину і перенесла складну операцію на хребті. Нещодавно вона поділилася труднощами, з якими зіткнулася напередодні госпіталізації. За кілька днів до операції у неї пропав зір - грижа тиснула на кістковий мозок. Однак, тепер зірка повністю одужала і повернулася до роботи, встигаючи проводити час з чоловіком і дітьми.

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