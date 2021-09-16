Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко вирішила зайнятися власним здоров'ям і фігурою

Так, 38-річна гумористка побувала на тренуванні разом з актрисою з "Жіночого кварталу" Катериною Нікітіною. Дівчата робили упор на розтяжку. Відповідними кадрами Булітко поділилася у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

На знімках Вікторія вправлялася в топі і лосинах блакитного кольору. На деяких кадрах видно, як їй допомагала колега по цеху Нікітіна, в чорному топі і шортах.

"Багато хто запитує: "Навіщо я це роблю? Звідки берете час?, - підписала кадри Булітко, - Можу відповісти, що час завжди знаходиться, якщо є мета. Я чула, що розтяжка - це дуже корисно. Стимулює кровообіг і знімає психоемоційне напруження".

В кінці вдячна за "струс" Вікторія додала: " Катюша, спасибі, і все-таки щось в розтяжці є!".

Раніше Булітко зізнавалася, що не "страждає" ніякими дієтаим. Але деяких правил в харчуванні все ж дотримується.

"Солодке намагаюся їсти до обіду. Правда, іноді спокушаюся якоюсь смакотою і після двох годин дня. Але ближче до вечора нічого такого собі не дозволяю. Намагаюся не їсти на ніч, після сьомої вечора", - ділилася актриса, зазначивши, що якщо не буде взагалі стежити за собою, то, почне "округлятися в якихось місцях".

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