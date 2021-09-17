Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, підкорила стильним луком
Соня Кей зараз займається розвитком сольної кар'єри, повідомляє Politeka.net. При цьому починаюча зірка активно веде свій Instagram, де постає в різних образах.
Цього разу Соня приміряла стильний лук в чорному кольорі. Зірка одягла топік, косуху і джинси з дірками на колінах. Завершили образ акуратна сумочка і кросівки.
Племінниця Ротару захоплювала стрункою фігурою і доглянутою зовнішністю.
У такому вигляді дівчина позувала на тлі Маріїнського палацу в Києві, проте підписала вона знімок жартом: "У себе на дачі".
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За півгодини публікація зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.
"❤️❤️❤️❤️❤️", "вау 💓", " нехай сьогодні все вдається і гармонійно складається! ⚡💥💣☄️😍💖🔥💋", "Сонечко яка ж ти неймовірна ти, як завжди ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ чудова красуня", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Соня Хлябич народилася в музичній родині - батько, Сергій, був художнім керівником ансамблю "Черемош", в якому співала її мама, Лідія Ротару.
Попри іменитих родичів, Софія захотіла будувати кар'єру самостійно.
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