Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала Настю Каменських у всій красі
Не секрет, що дівчата дружать. Так, 32-річна Соня зняла старшу на два роки подругу в карколомному образі, вибравши найкращий ракурс. Результатом фотограф похвалилася у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Співачка Каменських позувала в одному з концертних нарядів: бордовій сукні, усипаній камінням, і з V-подібним вирізом. Вдало обраний ракурс і плаття, що ідеально сиділо на Насті, зробили свою справу: публіка залишилася в захваті.
"Вино, а не вода❤️🔥", - йдеться в підписі.
Користувачі з ентузіазмом коментують побачене: "Просто офігенне і вогняне фото!!! ❤️🔥"; "Ну слів немає, ці жінки богині"; "Підпис просто 🔥 🔥 🔥 захват!".
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Раніше Каменських виставляла знімки в цьому ж образі, тільки з іншого ракурсу, на яких видно, що вона доповнила лук шкіряними чобітками-ботфортами. Тоді в коментарях не втримався чоловік співачки, продюсер Потап: "Золотце в золоті🔥❤️". Інші також не залишилися осторонь, коментуючи: "Кішка-тигриця😍";"Феєрично красива 🔥"; "Атмосферно, барвисто, еротично, жіночно! Ох, все як я люблю😍".
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