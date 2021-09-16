Відома співачка Тіна Кароль показала себе без косметики і здивувала реальною зовнішністю

Тіна Кароль є однією з найпопулярніших і успішних представниць українського шоу-бізнесу. Тому на публіці намагається завжди з'являтися виключно в епатажних образах від відомих дизайнерів. Нерідко Ціна за такі наряди перевищує сотню тисяч гривень.

Однак в реальному житті зірка носить простий одяг без дизайнерських етикеток, не носить дорогі образи в цілому і вважає за краще ходити без косметики. Зазвичай головний акцент в макіяжі Тіни-червоні губи. А поза зйомками Тіна ходить просто з розпущеними локонами.

Цього разу зірка показала себе з фільтром і без, проте в простому образі. Так погляд виглядає більш м'яким. Візажисти називають такий образ очей без туші ефектом "голих очей" і кажуть, що зараз цей модний прийом все більше набирає популярності серед українських знаменитостей, коли наноситься тільки прозора губна помада.

До слова, розкішне волосся Тіни Кароль не дають спокою великій кількості українок, які мріють про такий же відтінку. Однак Тіна вважає за краще секрети догляду за собою залишати потай.

Зараз артистка вирішила присвятити себе більше темі музики і новому образу. Нові кадри зірки після відпочинку спантеличила фанатів. З мінімумом косметики Тіна також раніше показала себе такою, яка є, що і стурбувало фанатів.

Особливо, користувачі звернули увагу на сині губи зірки:

"Вона захворіла? я тільки що бачив її миттєву історію .. чому її губи дуже бліді, сподіваюся, з нею все в порядку; чому Тіна так різко обірвала зв'язки з 1 + 1?; Любимка 😍; Сама Сама😍; губи сині😮 😮; куди ж вона їде?"- пишуть шанувальники.

Нагадавши, Тіна Кароль на емоціях виконала спонтанний стриптиз, кадри вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль на "Танцях з зірками" несподівано замінив Серцеїд Макс Барських.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль ризикнула переспівати Пугачову, з'явилося відео.