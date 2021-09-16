Продюсер "Танців з зірками" розсекретили ім'я гостьової судді шоу, яка з'явиться в наступному ефірі

Як повідомляє Politeka.net, продюсери шоу "Танці з зірками" готують глядачам все нові і нові сюрпризи. Так, нещодавно стало відомо, що в третьому ефірі ведучою зоряного балкона стане телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше і сама була учасницею проекту. Тепер же на сторінці програми в Instagram розсекретили ім'я четвертої гостьової судді, яка приєднається до трійки суддів.

Виявилося, що Новою суддею стане співачка Оля Полякова, яка раніше також була учасницею "Танці з зірками". "Цієї неділі о 21:00 вперше в п'ятому сезоні проекту за суддівським столом з'явиться гостьовий суддя! Допомагати суддям оцінювати учасників буде поп-діва українського шоу-бізнесу Оля Полякова", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що користувачі бурхливо відреагували на цю новину в коментарях: "Думаю, буде лояльною", "Замість Кухар?", "Ура!", "Чекаю Лесю Нікітюк", "Ось це буде шоу. Де б не з'явилася Полякова, завжди класно і весело. Будемо дивитися всією сім'єю!", "Королева", "Ну, головне, щоб колег не ображала і цензурно висловлювалася", "Чекаю фривольності", "Думаю, буде чесно і справедливо".

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