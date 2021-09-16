Міша Романова показала, як підтримує ідеальну фігуру

Як пише Politeka.net, Міша Романова стала відомою співачкою в Україні, а також була солісткою гурту ВІА Гра. Дівчина дружить з Максом Барських і записала з ним кілька спільних пісень. Міша так щільно спілкувалася зі співаком, що їх запідозрили в романі, хоча виконавці це спростовують. Романова також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

Красуня опублікувала нові сторіс, на яких показала, як займається спортом. Красуня зробила напівмостик, а на собі тримала штангу, піднімаючи її тілом і руками. На другому тренажері Романова вже качала ноги. Дівчина для занять одягла обтягуючий спортивний костюм. Тренування вийшла дуже мотивуючою і запальною.

Фанати не змогли поставити лайки або написати компліменти Романової під сторіс, адже таких функцій немає в цьому розділі Instagram.

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