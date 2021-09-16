Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала свій танець на популярному шоу
Відома співачка зараз бере участь у проекті "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Артистка в одному з інтерв'ю розповіла, що змінила свого першого партнера, який був не впевнений у перемозі з нею. Зараз Зарицька виступає з Юрієм Мєшковим.
На другому ефірі пара "відпалювала" на паркеті в красивих костюмах. Зокрема, Олександра була в рожевій сукні і білій перуці, копіюючи стиль кумира мільйонів Мерилін Монро. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
У новому пості Instagram співачка показала, як вона "відпалила" у другому ефірі. Примітно, що красуня танцювала не з одним партнером, а відразу з кількома.
"ТАНЦІ З ЗІРКАМИ 💎 БРОДВЕЙ
Ох...))", - підписала кадри артистка, де їй аплодують.
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
Погода злетить з котушок, атакувавши Україну грозами: де похолодає ще більше
Осиротів маленький син: страшна хвороба забрала життя молодої харків'янки
Полякова оголосила, що "Королева ночі" назавжди покидає сцену: "Дорогі мої, востаннє..."
Горбунов показав, що творилося за лаштунками "Танців з зірками" після вильоту Люленова: "Краще нехай гуморить..."
За 15 хвилин публікація зібрала сотні переглядів і трохи коментарів.
"Саш, ви круті☺❤️","🔥😍❤️", " 🔥 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Олександра Зарицька розповіла, навіщо пішла на шоу.
"Я хочу показати, яка я можу бути пластична і легка, що можу не тільки стояти на сцені й співати. Також Я хочу позбутися всіх комплексів і нарешті не боятися бути в парі", - розповіла артистка.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька замінила Осадчу в "Світському житті"
А ще Politeka писала, що екс-коханий Зарицької з KAZKA ошелешив її своєю раптовою появою
Також Politeka повідомляла, що солістка KAZKA показала, з ким починає свій ранок, кадри