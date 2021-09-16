Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала свій танець на популярному шоу

Відома співачка зараз бере участь у проекті "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Артистка в одному з інтерв'ю розповіла, що змінила свого першого партнера, який був не впевнений у перемозі з нею. Зараз Зарицька виступає з Юрієм Мєшковим.

На другому ефірі пара "відпалювала" на паркеті в красивих костюмах. Зокрема, Олександра була в рожевій сукні і білій перуці, копіюючи стиль кумира мільйонів Мерилін Монро. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У новому пості Instagram співачка показала, як вона "відпалила" у другому ефірі. Примітно, що красуня танцювала не з одним партнером, а відразу з кількома.

"ТАНЦІ З ЗІРКАМИ 💎 БРОДВЕЙ



Ох...))", - підписала кадри артистка, де їй аплодують.

За 15 хвилин публікація зібрала сотні переглядів і трохи коментарів.

"Саш, ви круті☺❤️","🔥😍❤️", " 🔥 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олександра Зарицька розповіла, навіщо пішла на шоу.

"Я хочу показати, яка я можу бути пластична і легка, що можу не тільки стояти на сцені й співати. Також Я хочу позбутися всіх комплексів і нарешті не боятися бути в парі", - розповіла артистка.

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