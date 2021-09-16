Талановита незмінна акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко поділилася цікавими фактами зі свого літа

Як пише Politeka.net, відома українська акторка гумористичного жанру Вікторія Булітко, яка вже багато років виходить на сцену "Дизель шоу", поділилася спогадами з цього літа. Інтерв’ю акторки опублікували на офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram, де триває постійна рубрика "Як я провів літо… поглядом".

"Продовжуємо нашу вже постійну рубрику "Як я провів літо ... поглядом"! 😉 І насолоджуючись останніми теплими днями, своїми літніми спогадами ділиться наша Вікторія Булітко @bulitka. 🌞", - написали в мережі.

Так, зірка розповіла, що цього літа вона багато працювала на зйомках 4 сезону комедії "Папаньки". Попри це в акторки було достатньо вільного часу, який вона проводила весело та з користю.

"Влітку у мене були активні зйомки 4 сезону "Папаньків", тому без діла не сиділа, але все одно вийшло трохи зайнятися городом. Також я побувала за штурвалом літака, дивилася з Касею фільми і серіали, їздила на дівич-вечори, а ще в черговий раз виходила заміж ... в скетчкомі "На трьох". (Сміється) Як завжди накупила літніх шмоток і не встигла навіть все одягнути", - розповіла Вікторія Булітко.

Рaніше Politeka писaлa, що Булітко з "Дизель шоу" потрясла видом на пікантному архівному фото: "Схожа на Анастасію Заворотнюк".

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" поділилася спогадом і фото із загиблою Поплавською: "Мариночка...".

A ще Politeka повідомлялa, що Булітко з "Дизель шоу" несподівано почала сольну кар'єру, перший хіт вже в мережі: "Не доводьте жінку!".