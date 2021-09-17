Українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий образ на радість фанатів

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною вітчизняною ведучою на ТБ, знявшись у безлічі популярних проектів. Красуня зараз веде програму " Хто зверху?"разом з Сергієм Притулою. Дівчина не забуває і про Instagram, де веде сторінку свого собаки на прізвисько Рафік, а також свій особистий профіль.

На новому фото, яке Леся опублікувала в сторіс, красуня була в шкіряній куртці, джинсах і топіку. Дівчина стояла в ліфті, а на годиннику було 3.18.

"Побачимося о 10.00", - написала Леся під фото.

А нещодавно Леся доповнила сторіс, опублікувавши знімок в тому ж вбранні, тільки зняла косуху. Красуня була вже в приміщенні і демонструвала розкішну фігурку перед дзеркалом.

Красуні не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії з автором.

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