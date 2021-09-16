Співачка Злата Огневич, нова "Холостячка" зустрілася з Ксенією Мішиною на шоу "Як вийти заміж"

Артистки взяли участь у пост-шоу "Холостячки". Як відомо, Ксенія Мішина стала першою головною героїнею шоу, де дівчина шукає кохання серед чоловіків. Перший сезон був сприйнятий досить бурхливо, тому другий шанувальники чекають з нетерпінням.

Яскраві образи "Холостячок" виглядали зовсім різними, що привернуло увагу аудиторії.

"Головна романтична прем'єра осені-2-й сезон реаліті # ХОЛОСТЯЧКА відбудеться 17 вересня. Ми з Ксенією Мішиною стали героїнями 1-го випуску ток-шоу #Яквійтизаміж 💍, після якого вийде ексклюзивний сюжет про мою першу вечірку ❤️🔥з гарячими подробицями та учасниками проекту-прекрасними чоловіками!» - написала Злата під постом.

Шанувальники поспішили обговорити зовнішність двох "Холостячок", які зустрілися на зйомках:

"Я чекаю😍;; Красссааа; дуже чекаємо! 😍 Вже завтра👏в строіс у Злати так горять очі, напевно вже закохалася🤫 😉 👍; дуже чекаємо Прем'єру!; Я вас не впізнала на цьому фото; Злата ти сама зваблива і ніжна дівчина; ви з такою зачіскою більше на Джамалу схожі, ніж на себе, вам зовсім не йде; Холостячки і заміжні! Не фотографуйтеся з Мішиною!😂 На її тлі меркнете КС Ксенія-красуня, яких мало!».

Нагадавши, "Холостячка" Огневич похвалилася новою зачіскою перед мамою, отримавши несподівану реакцію:"зазвичай не заходить".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич збентежила несподіваною зміною зачіски:"пішло цілих дев'ять годин".

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