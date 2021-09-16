Легендарна українська співачка Софія Ротару вшанувала пам’ять покійної мами

Як пише Politeka.net, 74-річна Народна артистка України Софія Ротару (справжнє прізвище Ротарь) народилася у селі Маршинці Чернівецької області в багатодітній родині Михайла та Олександри Ротарів. Окрім Софії Михайлівни вони виховували ще двох синів та двох доньок. Усі діти нині покійних Михайла Федоровича та Олександри Іванівни відомі співаки. Анатолій та Євгеній Ротари працювали у Кишинівському ВІА "Оризонт", а сестри Софія, Зінаїда та Ауріка давали концерти по всьому СРСР.

Як відомо, батько Софії Михайлівни, який народився у 1918 році, помер на 86-році життя 12 березня 2004 року, а мама відійшла у вічність на 77-році життя 24 роки тому 16 вересня.

У своєму Instagram Софія Ротару опублікувала архівне фото мами та вшанувала її пам’ять.

"Світла пам’ять… Мама", - написала легендарна співачка.

Рaніше Politeka писaлa, що в розкішному саду Софії Ротару під Києвом зняли біляву крихітку: унікальні кадри.

Нагадаємо, що племінниця Софії Ротару в маленькому боді осоромилася перед камерою: "Щось пішло не так".

A ще Politeka повідомлялa, що 74-річна Ротару розпливлася в усмішці, притиснувши до себе свою кучеряву крихітку: "Красуня на всі часи!".