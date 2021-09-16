Соня Євдокименко показала стильний образ для нічної прогулянки

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є онукою легендарної співачки Софії Ротару. Красуня зараз навчається в Нью-Йорку, США, і робить перші кроки в шоу-бізнесі, пробуючи себе в якості співачки і моделі. Також у внучки Ротару є багатий наречений-мільйонер, який старший за неї на 12 років. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс красуня показала, як гуляла в білій сукні плаття в горошок. Красуня стояла на тлі напису ELLE20.

"Про минулу ніч", - підписала Соня фотографію.

На другому фото красуня була в кофті і міні, сидячи на дерев'яній опорі.

"Пейзажна алея", - підписала геолокацію в Києві Соня.

На останньому сторіс Євдокименко вже йшла, а ззаду можна побачити маму красуні-Світлану.

"Сьогодні вранці наймиліша Світлана Євдокименко", - написала Соня.

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