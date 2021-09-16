Співак, блогер і чоловік української виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, показав, як обрадував дружину

Артисти разом з 2011 року, передає Politeka.net. Пара одружилася ще у 2015 році, але у них не зникла романтика.

Такі висновки можна зробити, судячи з останніх кадрів, які Дантес розмістив в сторіс Instagram.

"Не забувайте. А ви даруєте просто так квіти? Ми іноді так звикаємо до тих, хто довго з нами, що забуваємо дарувати квіти просто так", - написав чоловік Дорофєєвої.

На кадрах співак стоїть з великим букетом і простягає його.

Володимир покликав дружину, яка стала спускатися по сходах: "Допомога потрібна", - вимовив загадково артист.

Побачивши квіти Надя не змогла приховати захват, вона, посміхаючись, поцікавилася: "Це що таке?". Чоловік відповів: "Тобі"

Надя з посмішкою продовжила: "Я вийшла до тебе в "лохівських" джинсах. Не знімай".

Також артист відповів на запитання підписників про "кохання" втрьох.

"Тут, мені здається, залежить все від домовленості всередині пари. Якщо обидва за - то кайф. Якщо один/одна сумнівається, то не можна тиснути", - написав Дантес.

Зазначимо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва познайомилися на одному із заходів. Перший відразу запримітив красуню, і вони через невеликий час стали зустрічатися і жити разом.

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