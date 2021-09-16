Українська "Роксолана" Ольга Сумська показала нетиповий для себе образ на зйомках

Ольга Сумська останнім часом була зайнята на зйомках нового серіалу, де провела не один день і вечір. Зараз, коли вже йдуть завершальні етапи роботи, актриса зі знімальною командою показала багато матеріалу.

Ольга також з властивим їй гумором похвалилася і незвичайним чином, який їй довелося приміряти на роботі. У ролі продавщиці в магазині вона виглядала більш ніж незвично. Не обійшлося без оригінальних рішень. Сумської підмалювали один Золотий зуб, які раніше часто ставили.

Сама Сумська тільки посміялася над своїм перетворенням і покрутилася перед камерою, показуючи з різних сторін себе і місце, де знімали останні кадри для серіалу.

Відзначимо, Ольга Сумська славиться прекрасним почуттям стилю. Зірка одного разу зізналася, що намагається прислухатися до порад кращих українських майстрів, але при цьому завжди орієнтується на свої відчуття.

Сумська каже, що нерідко вона поєднує в собі професії артиста, іміджмейкера, стиліста і гримера. До того ж вона сама непогано малює і може зробити собі хороший макіяж. Коли візажист дилетант або намагається їй нав'язати свій стиль, артистка вважає за краще не користуватися його послугами.

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