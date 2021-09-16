Співачка Ані Лорак і російський артист Філіп Кіркоров з'явилися разом на світському заході

Як повідомляє Politeka.net, відомий російський артист Філіп Кіркоров опублікував у своєму Instagram яскраві кадри зі світської вечірки, на якій з'явився в компанії відомої співачки Ані Лорак. Судячи з кадрів, відносини між 54-річним поп-королем і 42-річною українською дівою дуже теплі, вони весь час обіймалися і трималися за руку.

Як видно, для заходу Лорак вибрала досить відвертий наряд - на ній чорні штани із завищеною талією і короткий піджак з цікавим декором, який підкреслив талію і пружне декольте. волосся артистки зібране у високий тугий хвіст, а на її обличчі яскравий макіяж. Кіркоров вирядився, як завжди, епатажно - на ньому темні штани і строкатий піджак.

У підписі до своєї публікації артист розповів про захід, свої нагороди, а також заінтригував новими образами: "У мене ще багато нарядів, щоб дивувати вас!".

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