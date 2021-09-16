Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, як веселилася в компанії Маші Єфросиніної на шоу
Даша Астаф'єва не тільки популярна співачка, вона ще й вельми успішна модель, а також починаюча актриса і з недавніх пір діджей. Любить зірка також брати участь в різних шоу, де може показати себе з нового боку.
Цього разу Даша з'явилася на зйомках шоу " де логіка?", де взяла участь разом з Машею Єфросиніною. Щоб з'явитися перед камерами і відразу звернути увагу на себе, артистка вибрала наряд зі значним вирізом в зоні декольте, яскраво-жовтий піджак з пір'ям і акуратний макіяж.
Маша Єфросиніна ж воліла малиновий костюм без принтів, що підкреслив її фігуру. Як можна помітити, артистки зіграли на контрастах і обидва образи виглядали поруч дуже яскраво.
Засмучена Ротару поділилася рідкісним архівним фото своєї мами: "Світла пам'ять"
Маленької українки не стало прямо на уроці: деталі трагедії
Мартиновська і Ярославський розкрили секрети закулісся "Мастер Шеф", чим годують і за що лають: "Це правда"
Чмерковський розповів Осадчій, які зараз у нього стосунки з переможницею "Холостяка": "Так вийшло"
Тіна Кароль показала, як запалює з красенем, чий шлюб тріщить по швах: "Я так вирішила..."
Раньше Астаф'єва вирішила порадувати шанувальників, показавши фігуру в червоному купальнику. Даша опублікувала дві фотографії-на першій вона позує біля душу в темно-червоному купальнику, а на другій співачка сфотографувалася біля моря вже в світлому червоному купальнику.
"Просто не має значення, 1 або 2. Це обидва улюблені @moodstories", - написала Даша.
Раніше Politeka писала, що Астаф'єва в напівпрозорій сукні влаштувала ефектну прогулянку біля причалу:"Ох і жаришка, Даша".
Нагадаємо, що Астаф'єва задерла спідницю короткої сукні, блиснувши білизною в турецькому магазині: кадри свавілля.
A ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ: "залишаю це фото для..."