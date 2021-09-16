Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, як веселилася в компанії Маші Єфросиніної на шоу

Даша Астаф'єва не тільки популярна співачка, вона ще й вельми успішна модель, а також починаюча актриса і з недавніх пір діджей. Любить зірка також брати участь в різних шоу, де може показати себе з нового боку.

Цього разу Даша з'явилася на зйомках шоу " де логіка?", де взяла участь разом з Машею Єфросиніною. Щоб з'явитися перед камерами і відразу звернути увагу на себе, артистка вибрала наряд зі значним вирізом в зоні декольте, яскраво-жовтий піджак з пір'ям і акуратний макіяж.

Маша Єфросиніна ж воліла малиновий костюм без принтів, що підкреслив її фігуру. Як можна помітити, артистки зіграли на контрастах і обидва образи виглядали поруч дуже яскраво.

Раньше Астаф'єва вирішила порадувати шанувальників, показавши фігуру в червоному купальнику. Даша опублікувала дві фотографії-на першій вона позує біля душу в темно-червоному купальнику, а на другій співачка сфотографувалася біля моря вже в світлому червоному купальнику.

"Просто не має значення, 1 або 2. Це обидва улюблені @moodstories", - написала Даша.

Раніше Politeka писала, що Астаф'єва в напівпрозорій сукні влаштувала ефектну прогулянку біля причалу:"Ох і жаришка, Даша".

Нагадаємо, що Астаф'єва задерла спідницю короткої сукні, блиснувши білизною в турецькому магазині: кадри свавілля.

A ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ: "залишаю це фото для..."