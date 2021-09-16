Відомий телеведучий Володимир Остапчук підтримав дружину на її вечірці

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який не так давно одружився з нотаріусом і світською левицею Христині Горняк, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірковий красень показав чарівне фото з коханою і розповів, чому нею пишається.

На знімку Вова і Христина відображені в цікавій локації біля води, вони обидва ошатні і мило посміхаються в камеру. Перед камерою ведучий з'явився в стильному чорному костюмі з білосніжною сорочкою, а його дружина в елегантному червоному платті, яке красиво лягло по фігурі.

У підписі до фотографії Остапчук написав: "З моєю яскравою @kristygor на її події @ora_with_kristygor. Захоплююся тим, як така тендітна дівчинка робить такі великі речі. Шалено пишаюся". У відповідь на пост чоловіка Христина написала в коментарях: "Ой ❤️, навіть я ще не виставила фото, а вже всі встигли! Вечір був класний, дякую Тобі за підтримку!". Шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи попу компліментами.

Нагадаємо, Нова дружина Остапчука розповіла, як обзивається його колишня: "Дітям кажуть, що я...".

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