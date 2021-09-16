Продюсер "Танців з зірками"приготували черговий сюрприз для глядачів у третьому ефірі шоу

Як повідомляє Politeka.net, популярний проект "Танці з зірками" продовжує інтригувати глядачів перед третім прямим ефіром, який відбудеться в неділю, 19 вересня. Так, нещодавно стало відомо, що до суддів проекту приєднається запрошена гостя Оля Полякова, а ведучою зоряного балкона стане телезірка Маша Єфросиніна.

Тепер же на сторінці шоу в Instagram заінтригували спільним номером, який на паркеті покажуть зіркові члени журі – Катерина Кухар, Влад Яма і Максим Чмерковський.

"У третьому ефірі шоу "Танці з зірками" глядачів чекає феєричний номер-відкриття від суддів! Катерина Кухар, Макс Чмерковський і Влад Яма разом вийдуть на головний паркет країни!",- йдеться в повідомленні на сторінці проекту в мережі.

Користувачі відразу почали обговорювати цю новину і жартувати в коментарях: "Катерину залиште за лаштунками на час шоу. Ось тоді точно буде феєричний номер", "Будь ласка, а без Кухар можна?", "Хочу побачити номер пам'яті Григорія Чапкіса", "Чому немає прямого ефіру на YouTube? ".

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