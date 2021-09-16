Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан розповіла про коханого

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала відомим блогером після перемоги на" Холостяку", де завоювала серце Михайла Заливако. Пара продовжує відносини і після проекту, активно ділячись емоціями в Instagram.

Цього разу Анна розповіла, що Михайло дуже здивував її. Вони разом вирушили на фотосесію, під час якої Заливако проявив себе з іншого боку. Пара гуляла по грунтовій дорозі на фото, обіймаючись.

"Коли він може здивувати

Цікаві відчуття переповнюють тебе, коли знаєш людину вже довгий час, бачиш його щасливим, веселим, серйозним, злим, змученим і здається, що тебе не здивувати, але знаходиш такі моменти, коли твоя кохана людина може відкритися з несподіваного боку.

І сьогодні на фотосесії я побачила свого Михайла Заливако з нового боку. Він був неймовірно ніжним, щирим, його погляд розтоплював серце, а дотики викликали мурашки по тілу

Цей вечір перетворився на казку, де головний герой підкорив мене тим, наскільки він може бути романтичним і як на камеру може показувати свої почуття.

Ви також хочете якомога швидше побачити більше цих кадрів ?",- написала Анна.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Чудові, фото як з картинки", " Клас, які чарівні кадри. Прям відчувається любов і ніжність. Щастя Вам!, "Класні! Щиро бажаю вам щастя і зберегти всі ваші почуття".

Нагадаємо, Анна Богдан в коротких шортиках засвітила інтер'єр їх з "Холостяком" спальні

А ще Politeka повідомляла, що" Холостяк " Заливако і Анна Богдан не посоромилися показати свої палкі почуття на відпочинку

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако і Анна Богдан готуються покинути Україну



