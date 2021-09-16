Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан розповіла про коханого
Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала відомим блогером після перемоги на" Холостяку", де завоювала серце Михайла Заливако. Пара продовжує відносини і після проекту, активно ділячись емоціями в Instagram.
Цього разу Анна розповіла, що Михайло дуже здивував її. Вони разом вирушили на фотосесію, під час якої Заливако проявив себе з іншого боку. Пара гуляла по грунтовій дорозі на фото, обіймаючись.
"Коли він може здивувати
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Цікаві відчуття переповнюють тебе, коли знаєш людину вже довгий час, бачиш його щасливим, веселим, серйозним, злим, змученим і здається, що тебе не здивувати, але знаходиш такі моменти, коли твоя кохана людина може відкритися з несподіваного боку.
І сьогодні на фотосесії я побачила свого Михайла Заливако з нового боку. Він був неймовірно ніжним, щирим, його погляд розтоплював серце, а дотики викликали мурашки по тілу
Цей вечір перетворився на казку, де головний герой підкорив мене тим, наскільки він може бути романтичним і як на камеру може показувати свої почуття.
Ви також хочете якомога швидше побачити більше цих кадрів ?",- написала Анна.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Чудові, фото як з картинки", " Клас, які чарівні кадри. Прям відчувається любов і ніжність. Щастя Вам!, "Класні! Щиро бажаю вам щастя і зберегти всі ваші почуття".
Нагадаємо, Анна Богдан в коротких шортиках засвітила інтер'єр їх з "Холостяком" спальні
А ще Politeka повідомляла, що" Холостяк " Заливако і Анна Богдан не посоромилися показати свої палкі почуття на відпочинку
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