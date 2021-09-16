Дружина хореографа Влада Ями Лілія з'явилася в розкішному образі

Як пише Politeka.net, Влад і Лілія вирішили одружиться в 2015 році, хоча до цього були довго разом. У пари є син Леон, якого вони довго приховували, не показуючи обличчя. Але тепер хлопчик часто з'являється в блогах мами і тата, адже Влад і Лілія Яма ведуть активно соц.мережі, де показують не тільки свої робочі будні, а й діляться особистим.

Цього разу Влад зробив репост посту з фотографією, на якій він сидів разом з дружиною. Лілія була в рожевій сукні з відкритими плечима. Наряд був розкішним і з великим шлейфом.

"Всі люди як люди, а моя Лілія зірка".

"Якщо вам недостатньо жарко сьогодні, пропонуємо подивитися на лілію Яму в сукні. Яскрава, стильна, неперевершена. В саме сердечко", - написано було під самим постом.

"А які відчуття в цій сукні ... ммммммм ... Стільки компліментів почула того вечора", - написала Лілія.

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