Дружина хореографа Влада Ями Лілія з'явилася в розкішному образі
Як пише Politeka.net, Влад і Лілія вирішили одружиться в 2015 році, хоча до цього були довго разом. У пари є син Леон, якого вони довго приховували, не показуючи обличчя. Але тепер хлопчик часто з'являється в блогах мами і тата, адже Влад і Лілія Яма ведуть активно соц.мережі, де показують не тільки свої робочі будні, а й діляться особистим.
Цього разу Влад зробив репост посту з фотографією, на якій він сидів разом з дружиною. Лілія була в рожевій сукні з відкритими плечима. Наряд був розкішним і з великим шлейфом.
"Всі люди як люди, а моя Лілія зірка".
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"Якщо вам недостатньо жарко сьогодні, пропонуємо подивитися на лілію Яму в сукні. Яскрава, стильна, неперевершена. В саме сердечко", - написано було під самим постом.
"А які відчуття в цій сукні ... ммммммм ... Стільки компліментів почула того вечора", - написала Лілія.
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