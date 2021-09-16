Співачка Камалія Захур показала своє захоплення і розповіла про плани на майбутні вихідні

Як пише Politeka.net, Камалія почали називати найбагатшою співачкою в Україні, так як красуня вийшла заміж за пакистанського мільярдера. Красуня останнім часом все більше приділяє кінному спорту, ділячись з фанатами своїми успіхами. Публікує знімки і розповідає про події співачка в Instagram.

Цього разу красуня виклала фото, на якому сиділа, надівши спеціальним спорядження. На шиї у Камалії можна побачити медаль за друге місце. Поруч зі співачкою стояла її тренер-Віліна Белькович.

"Ми з Лакі-Вейєм і моїм тренером Віліна Белькович запрошуємо вас на змагання з кінної виїздки, які відбудуться в суботу та неділю 18 і 19 Вересня. Час мого виїзду я повідомлю в п'ятницю ввечері після жеребкування. Буду рада вас бачити, підтримаємо український Кінний спорт", - написала Камалія.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Найкраща", "Ви суперледи".

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