Відома співачка Оля Полякова виклала в мережу яскраві кадри зі свого виступу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка стане запрошеною суддею на шоу "Танці з зірками в третьому ефірі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в сторіс кадри з корпоративу, на якому здорово запалила.

У відео Оля показала і свій образ, і затишний готельний номер з каміном, і сам запальний виступ. Як видно, на сцену артистка вийшла в занадто відвертому сріблястому боді з бахромою, яке підкреслило фігуру і пружні принади.

На деяких кадрах чутно, що Полякова виконує свої хіти, а публіка їй співає. Зі сцени співачка вигукує: "Будьте щасливі!". Також в одній зі сторіс видно, що Оля запально танцює в компанії колишнього партнера Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Макса Єжова, який працює в шоу-балеті співачки.

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