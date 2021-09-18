Відомий шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво поїхав з України і показав, за якою ціною купує тепер овочі

Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем. Він прославився завдяки шоу "МастерШеф", де вже 11 сезонів є головним суддею. Як передавала Politeka.net, Ектор покинув Україну і поїхав на два місяці до Канади.

Цього разу шеф-кухар опублікував нові відео на своїй сторінці в Instagram. Ектор вирішив приготувати страву з баклажанів, і розповів за якою ціною йому вдалося його купити на сусідській фермі.

"Привіт, друзі! Сьогодні я дуже захотів щось приготувати з баклажана. Є у мене одна з сусідів, у якої є маленькиая ферма. І вона продала цей баклажан..."

"3 долари (майже 100 гривень)" за баклажан. Я в шоці, хоч навіть це все натуральне", - з подивом розповів Ектор.

"Це дуже цікаво для мене тому що тут є дуже багато місця...Це сусіди зробили свою маленьку ферму з овочами. Може я це буду робити-хороша ідея. Якщо я можу продати баклажан за 3 долари, а це 100 гривень, то це хороший бізнес", - запропонував шеф-кухар.

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