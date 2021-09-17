Український виконавець Олег Кензов розповів про проблеми

Як пише Politeka.net, Кензов став популярним, заявивши про себе ще в 2011 році на "Х-факторі". Нещодавно Олег невдало виступив на концерті в Бердянську. Виконавець нецензурно висловлювався, лежав на сцені, а також невдало жонглював мікрофоном. Українці припустили, що артист перебував у нетверезому стані.

Крім виступів Олег просуває себе в Instagram, де веде блог. Кензов там ділиться своєю творчістю, а також розповідає про особисте. Цього разу співак зробив фото в автомобілі, поділившись недавніми проблемами в підписі:

"Цікава видалася тиждень: і в лікарні побував, і під наркозом. Докорінно змінив ставлення і до свого здоров'я, і до деяких "друзів"! Радий, що живий, радий, що все добре. Їдемо до Чернівців на концерт! Тримавши".

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Від щирого серця хочу побажати найціннішого-того, що ні за які гроші неможливо купити, а саме міцного і непорушного здоров'я", "з одужанням", " Одужуйте!".

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