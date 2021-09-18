Відомий дизайнер і стиліст Андре Тан розповів про своє холостяцьке життя і плани на майбутні стосунки

Як повідомляє Politeka.net, популярний український дизайнер і шоумен Андре Тан в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" розповів, що після розлучення зараз насолоджується холостяцьким життям, а про нові стосунки почне думати приблизно через півроку.

Як нещодавно стало відомо, Андре розлучився з дружиною після 12 років шлюбу, у них підростає спільна дочка. Причиною розлучення стали професійні розбіжності - дружина Тана втомилася сидіти в декреті і теж заявила про свої дизайнерські амбіції.

За словами дизайнера, тепер не вступить у відносини з бізнес-леді, йому потрібна тендітна домашня жінка. "Я вважаю, що для жінки, для дівчини дуже важливо, щоб вона завжди сховалася за широкою спиною і відчула себе ніжною, маленькою, такою прекрасною дівчинкою, яку буде завжди захищати її чоловік", - поділився Андре.

Також він розповів, що в найближчі пів року не збирається вступати в нові відносини: "я хочу поки пів року зробити перерву, надихатися свободою, а там далі подивимося.

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