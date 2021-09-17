Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала новий образ

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярним блогером після перемоги в шоу" Холостяк " з Михайлом Заливко. Дівчина завоювала серце красеня і пара після проекту продовжує будувати відносини. Анна нещодавно розповіла в Instagram, що Михайло для неї відкрився з нового боку під час романтичної фотосесії. Заливако перетворив вечір на казку, будучи ніжним і щирим.

Цього разу дівчина розповіла в блозі, що зважилася на зміни. Богдан опублікувала в сторіс кілька відео, де похвалилася своїми експериментами із зовнішністю.

На кадрах Анна позувала перед дзеркалом, демонструючи свій новий імідж. Як можна помітити, красуня пофарбувала волосся.

"Коли душа вимагає змін, потрібно обов'язково щось міняти. Сьогодні у мене це з кольором волосся. Спасибі величезне майстру, яка підібрала гарний колір", - сказала Богдан у відео.

"У Моє життя нагрянули зміни", - написала Анна в сторіс.

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