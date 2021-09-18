Відома співачка Слава Камінська з'явилася на світському заході в компанії колишнього депутата

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру, з'явилася на світській вечірці в компанії відомого екснардепа Сергія Кацуби. В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" артистка розповіла про свого компаньйона, вона назвала його просто другом.

У сюжеті видно, що на захід Слава заявилася в наряді, який нагадує пишну весільну сукню – з об'ємними рукавами, довгою спідницею і глибоким вирізом в зоні декольте. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж.

На запитання журналістки про колишнього нардепа Слава відповіла: "Скажи мені, будь ласка, хто мене може терпіти так довго? Ми дружимо. Кажу: "Серьога, складеш мені компанію? Мені нема з ким йти, а я піду у весільній сукні".

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