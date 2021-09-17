Вагітна обраниця 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка у ванній розповіла про неприємні симптоми
Як пише Politeka.net, 23-річна наречена співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка чекає первістка. Красуня активно веде сторінку в Instagram і ділиться всіма своїми переживаннями, пов'язаними з вагітністю.
Цього разу Іванка зробила серію фотографій у ванній кімнаті. Красуня була в халатику і білій білизні, демонструючи великий животик перед дзеркалом. На знімках наречена Романа показала різні емоції, знімаючи себе на телефон.
"Живіт жахливо свербить. Невірне, розтяжки будуть. Але, головне, що з пузожителем все добре", - написала Іванка.
Засмучена Ротару поділилася рідкісним архівним фото своєї мами: "Світла пам'ять"
Суддя "Співають всі" після скандалів з Приходько і Могилевською "наїхав" на Пономарьова: "Погана людина..."
Біженці з Афганістану поскаржилися на проблеми в Одесі: "Хотів влаштуватися продавцем, але..."
Кухар схибила в ефірі "Танців з зірками", Горбунову довелося втрутитися: "Ой, вибачте"
Зірка "Орел і Решка" Андраде в купальнику розсмішила несподіваною компанією на морі: "Потап помолодшав"
На ще одному сторі Іванка вже гуляла по парку, тримаючи в руках кілька жовтих кленового листя. Красуня була комбінезоні і білій футболці, а образ доповнила окулярами.
Нагадаємо, вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина заговорила про особисте
Також Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" видала, як ставиться до його фанаток
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Сасанчин показав, де відпочив без вагітної нареченої