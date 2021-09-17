Вагітна обраниця 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка у ванній розповіла про неприємні симптоми

Як пише Politeka.net, 23-річна наречена співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка чекає первістка. Красуня активно веде сторінку в Instagram і ділиться всіма своїми переживаннями, пов'язаними з вагітністю.

Цього разу Іванка зробила серію фотографій у ванній кімнаті. Красуня була в халатику і білій білизні, демонструючи великий животик перед дзеркалом. На знімках наречена Романа показала різні емоції, знімаючи себе на телефон.

"Живіт жахливо свербить. Невірне, розтяжки будуть. Але, головне, що з пузожителем все добре", - написала Іванка.

На ще одному сторі Іванка вже гуляла по парку, тримаючи в руках кілька жовтих кленового листя. Красуня була комбінезоні і білій футболці, а образ доповнила окулярами.

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