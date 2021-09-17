Репер Потап поділився новою світлиною прийомної дочки Наташі Горової
Як пише Politeka.net, багато років тому репер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) одружився з Іриною Горовою, у якої була дочка Наташа від попередніх стосунків. Із Горовою репер побудував успішний бізнес та прийняв дівчинку як рідну, хоча шлюб Потапа вже давно розпався, репер підтримує близькі стосунки з Наташею та Іриною.
У своєму Instagram Потап часто ділиться особистими світлинами. Цього разу він опублікував світлину прийомної доньки, яка позувала в червоній короткій сукні на пляжі.
"Я пишаюся тобою @natashka.gorovaya і люблю тебе ❤️", - написав Потап.
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Таким чином Потап привітав молодшу Горову із Днем народження – 16 вересня їй виповнилося 24 роки.
Шанувальники поставили багато лайків та написали коментарі.
"Ох і виросла дєваха🔥🔥🔥", "Красотка❤️🔥!", "@realpotap❤️ Ви чудова людина. Пощастило тим, хто має з тобою стосунки❤️ З Днем народження Наташа 🎈", - написали у коментарях.
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A ще Politeka повідомлялa, що прийомна дочка Потапа запропонувала розглянути свої 50 татуювань: "Оце бабуся буде".