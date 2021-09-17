Розлучення DZIDZIO (Михайла Хоми) і співачки Slavia (Ярослави Притули) після 20 років стосунків досі не дає спокою шанувальникам

Нещодавно в Мережі заговорили про примирення парочки. Сталося це після того, як DZIDZIO похвалився у себе в Instagram покупкою розкішної квартири з видом на озеро в новобудові на Новообухівському шосе в Києві.

Тоді під постом артиста відгукнулася його колишня кохана.

"Я закохалася в це місце з першого погляду. Спасибі, Михайло, що здійснив мою мрію", - написала Slavia.

"Це місце тобі дуже пасує", - відповів DZIDZIO.

Люб'язності, якими обмінялася парочка, викликали багато питань.

Михайло розставив крапки над "i", коментуючи ситуацію "Зірковому шляху". Зйомки проходили 10 вересня на відкритті співакові іменної зірки в Києві, передає Politeka.net.

"Я зараз один, - зізнався DZIDZIO. - Насправді ми один одного любимо, поважаємо - це основне. Я ніде нічого поганого про Slavia не говорив і не буду говорити".

Що стосується квартири, артист зазначив: "Дуже красива квартира, надзвичайно. Ти виходиш і видно озеро, 150 квадратів... і я віддаю її Ярославі".

А ось ні про яке примирення і мови бути не може.

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