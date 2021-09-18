Комік з "Ліги сміху" Іван Люленов, що перший вилетів з "Танців з зірками", розповів про свою образу

Люленов встиг всього два ефіри потанцювати зі своєю партнеркою хореографом Яною Цибульською, як суворі судді і телеглядачі вказали їм на двері. Мабуть, джайв Вані та Яни під пісню Bruno Mars "Runaway baby", в якому він був в образі Супермена, а вона - Лоїс Лейн, не зайшов.

Люленов важко переживає виліт і не приховує, що сильно засмутився. Він упевнений, намагався щосили, і є учасники куди слабкіше нього.

У своїх нових "сторіз" в Instagram зірка "Ліги сміху" вирішив відповісти на питання підписників. Деякі з них стосувалися болючої для нього теми, передає Politeka.net.

"Невже виліт з "Танців" підкосить вашу впевненість у собі?", - поцікавилися в Люленова.

"Ні. Але підкосить впевненість у моїх принципах. Я думав, що треба бути чесним, треба старатися. Треба любити танець. Але вилетів. Не розумію, який висновок зробити тепер", - відповів комік.

За його словами, він адекватно оцінював свої можливості і знав, що у нього є проблеми з технікою. Але при цьому він працював над собою: "У мене була енергія, і як тільки Яна давала мені рух, я відчував силу. А коли рух ще й виходив, взагалі подвійну силу))".

А головний висновок, який Люленов зробив про "Танці" (а, може, і про шоубіз в цілому) виглядає невтішно: "Крутий проект - але для мене особисто, несправедливо. Якщо потрібно пожертвувати мною, щоб усім було добре - це класно. Тільки ви ж скажіть, бл*ть, заздалегідь! Є пару образ. Ліга сміху, Квартал, ЛНЖ - не підтримали. Мабуть, я багато чого собі придумав. Це все протверезвляє, бадьорить".

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