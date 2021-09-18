Українська співачка Надя Дорофєєва показала себе і поділилася планами

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала популярною вітчизняною співачкою. Красуня спочатку була в дуеті" Время и Стекло", але колектив розпався і співачка зайнялася сольною кар'єрою. Дівчина також активно веде блог в Instagram, де ділиться з українцями найцікавішим.

На новому фото Надя позувала в міні-спідниці і чорній футболці. Красуня стояла біля стіни, демонструючи розкішні ніжки.

"Люди, в цьому році від мене буде кілька великих релізів і дует ... пишіть в коментах, як думаєте з ким ?)", - написала Надя.

Монатік відразу прокоментував фото: "вогонь, вааааяяяяяя".

Прийомна дочка Потапа Наташа Горова теж не пройшла повз: "з ким же?".

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ми жедм реліз фіта з обіцяного серпня", " дуетів теж буде кілька?", "НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ви як завжди приголомшливо виглядаєте", "хотілося б послухати ваш дует з Дорою))", " дуже хочу дует з російським виконавцем. Наприклад Єгор Крід".

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