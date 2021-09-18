У мережі з'явився фрагмент інтерв'ю Андрія Данилка, в якому він розповів, навіщо йому після "Євробачення" дзвонили Земфіра, Ріната Литвинова і Армен Джигарханян

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка в одному зі своїх інтерв'ю розповів про реакцію російських зірок на його виступ на Євробаченні. Фрагмент цього інтерв'ю опублікували на одній зі сторінок в Instagram.

Як відомо, після виступу на пісенному конкурсі Данилко почали жорстко бойкотувати в Россі через те, що він нібито проспівав не "Лаша тумбай", а "Раша гудбай" у своєму хіті на Євробаченні. В інтерв'ю Андрій зізнався, що деякі зірки дзвонили, щоб підтримати його.

"У мене було повне спустошення. Я приїхав додому і насмажив картоплі. І тут дзвінок. Рената Литвинова. І каже: "Андрію, ми так переживали з Земфірою, коли ви були на цих" змаганнях", - згадав артист. Він також розповів, що трубку взяла ще й Земфіра, але не став говорити, що саме вона йому тоді сказала.

"І тут встик дзвонить Джигарханян. Каже: "Послухай, синочку, це вічна боротьба Гуллівера з ліліпутами", - додав Данилко про розмову з Арменом Джигарханяном.

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