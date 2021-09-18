Співачка Надія Мейхер показала ефектний образ, порадувавши українців

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер більше 20 років на сцені. Красуня ще в двохтисячному році потрапила до першого складу ВІА Гри. І хоч артистка пішла з групи в 2011 році, але продовжує займатися творчістю, знімаючись в серіалах, практикуючи оперний спів, а також створюючи дизайнерський одяг власного бренду. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото красуня була в ефектному вбранні з прозорою частиною, щоб показати пишні форми. Мейхер позувала в полі, вражаючи чуттєвістю на чорно-білих кадрах.

"Дозвольте мені голосно сказати хороше, що я втрачаю,

якщо я провокую тебе сльозами жалості;

і дозвольте мені робити божевільні речі:

що я здаюся дуже поганим коханцем і осудним ...,- написала вірш іспанською Надя.

"Вилитися дайте борошні безсловесної —

Так довго скорбота моя була нема!

О дайте, дайте мені зійти з розуму:

Любов з розумом здоровим несумісні...",- додала російською Мейхер.

Фанати, включаючи Віталія Козловського, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красиве фото", "шикарна", "які розкішні ягідки, мадам", "Незрівнянна жінка".

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер приспустила вбрання з плечей, захопивши виглядом

Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер засвітила цікаву деталь, прийнявши сміливу позу в світлому боді

А ще Politeka писала, що ненафарбована Надя Мейхер хотіла похвалитися своїм талантом, але вийшло навпаки



