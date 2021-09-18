Співачка Надія Мейхер показала ефектний образ, порадувавши українців
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер більше 20 років на сцені. Красуня ще в двохтисячному році потрапила до першого складу ВІА Гри. І хоч артистка пішла з групи в 2011 році, але продовжує займатися творчістю, знімаючись в серіалах, практикуючи оперний спів, а також створюючи дизайнерський одяг власного бренду. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото красуня була в ефектному вбранні з прозорою частиною, щоб показати пишні форми. Мейхер позувала в полі, вражаючи чуттєвістю на чорно-білих кадрах.
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якщо я провокую тебе сльозами жалості;
і дозвольте мені робити божевільні речі:
що я здаюся дуже поганим коханцем і осудним ...,- написала вірш іспанською Надя.
"Вилитися дайте борошні безсловесної —
Так довго скорбота моя була нема!
О дайте, дайте мені зійти з розуму:
Любов з розумом здоровим несумісні...",- додала російською Мейхер.
Фанати, включаючи Віталія Козловського, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже красиве фото", "шикарна", "які розкішні ягідки, мадам", "Незрівнянна жінка".
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