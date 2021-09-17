10-річна дочка співачки Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала, як робить макіяж

Як пише Politeka.net, Ані Лорак в 2009 році вийшла заміж за мільйонера і громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу. Уже в 2011 році у пари народилася дочка, яку назвали Софією. Хрещеним батьком дівчинки став знаменитий російський поп-виконавець Філіп Кіркоров. Малятку зараз 10 років і вона почала вести блог в Instagram.

Цього разу Соня записала ролик, показавши, як робить макіяж на обличчі. Красуня стояла перед дзеркалом, тримаючи в руках тіні і пензлика.

"Всім привіт, хлопців. Я сьогодні без фільтрів, тому що я буду робити зелений мейк. Я взяла палетку. Ми робимо зелений мейк, тому що мені потрібно зняти відео", - розповідає Соня.

"Така хрень...",- вирвалося у дівчинки на відео.

Фанати подивилися ролики сотні разів і написали коментарі:

"Милашка", "красуня Ані Лорак", "Мавпочка моя", "Мамина косметика пішла в хід", "туркеня", "лаятися ще якось зарано", "друга Ані Лорак", "Сонечко таке", "прикольна", " справжня туркеня. Брова...".

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