Відома співака Тіна Кароль здивувала пікантним фото в соцмережі і заінтригувала новим хітом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль зібрала величезну аудиторію в своєму Instagram, яку тепер часто радує яскравими фото і Відео зі свого насиченого життя. Так, цього разу зірка виклала в мережу чарівний кадр, а в підписі до нього знову залишила кілька слів з майбутньої пісні, як здогадуються фанати.

На фотографії Тіна відображена в світлій локації, вона сама ніби вся світиться. Перед камерою артистка з'явилася в тонкій Білій кофтині цікавої текстури, яка красиво підкреслила всі принади стрункого тіла. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і спокусливий вигляд.

У підписі до кадру Кароль написала: "...і заберу у свій світ невимушеної любові", а також додала в коментарях: "Я хочу заспівати вам ці рядки". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами.

Нагадаємо, Кароль в металевому корсеті "поскандалила" під дверима директора: "Важко витримати, важко...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль без косметики чесно показала своє справжнє обличчя: фото.

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