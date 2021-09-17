Співачка Настя Каменських порадувала фанатів новим фото в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка є дружиною продюсера і репера Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася чарівним кадром, на якому з'явилася в стильному образі, вразивши виглядом.

На новій фотографії Настя відображена на пляжі, де раніше влаштовувала романтичний пікнік, вона прилягла на піску, застеливши його покривалом і розкидавши подушки. Перед камерою красуня з'явилася в білосніжному вбранні, її волосся розпущене в красивій об'ємній укладанні, а на її обличчі елегантний макіяж, вона кокетливо дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Каменських написала: "Барви осені". Шанувальники тут же почали коментувати чарівне фото співачки, засинаючи її компліментами: "Вам дуже осінь йде", "Неймовірна", "Ніжна, мила і дуже красива жінка", "Боже, яка красива", "Ніжність", "Золота осінь", "Красуня", "Фотка вогонь", "Осінь красива", "Красива", "Як красиво!", "Така ніжна".

Нагадаємо, Каменських в" залізній масці "нарвалася на критику за домашні кадри: "Чи то співаки, чи то блазні".

Як повідомляла Politeka, Каменських в білосніжному вбранні заговорила про головне кохання: "Настя, ти сама несподіванка".

Також Politeka писала, що Потап видав всю правду про стосунки Каменських з Горовою: "Не військові дії, але...".