Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу «Танці з зірками» Влада Ями, Ліліана, показала кадри ніжності з чоловіком

Влад Яма і Ліліана одружилися у 2014 році, але тримали це в секреті до 2016-го, пише Politeka.net. Примітно, що пара почала будувати відносини ще у 2007 році, а шість років тому у неї народився син.

В одному з інтерв'ю Влад Яма зізнався, що закохався в Ліліану практично з першого погляду.

Зараз подружжя не перестає зізнаватися один одному в любові, а також часто робить романтичні фотосесії.

Так, Ліліана показала нові кадри ніжності з чоловіком, зняті в Греції. Дівчина позувала в довгій рожевій сукні й на підборах, вона обіймалася з чоловіком на тлі заходу сонця.

"Кожен, хто лайкне це фото, обов'язково знайде любов, якщо ще не знайшов. ♥ ️🥰 Якщо я щось сказала, то так і буде.😘

А ви побачили серце?.😇

Теплі спогади з Греції. ♥ ️ 🥰 🥰 🥰 🥰 ",- написала дружина хореографа.

За 11 годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів:

"1! 2! 3! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ всі різні 😍 🔥 🔥 🔥 а щодо твоїх слів кумушка моя 🤗 і правда все збувається🥰 🥰 🥰 👌 🏽", " звичайно побачили)) це ваші силуети - це ви!І Вам любові !!!Адже це найпрекрасніше почуття на землі!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", 🔥Хороша пара ... щастя вам і взаєморозуміння 😘 видно коли щаслива сім'я, не треба і показухи".

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