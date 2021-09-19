Відома телеведуча Маша Єфросиніна згадала про свої образи для обкладинок модного журналу

За багато років своєї роботи Маша Єфросиніна встигла знятися для обкладинок самих різних глянців і приміряла за цей час не один образ. З різними зачісками, в різному одязі і різною тематикою - телеведучій завжди вдавалося відзначитися.

Цього разу вона вирішила показати три Обкладинки для журналу, зроблені в 2006, 2014 і 2019 роках..

«У 2006 я літала в Нью-Йорк на зйомку до легендарного Жиля Бенсимона, в 2014 мене вагітну Сашенькою знімала в Києві знатна Європейська фотограф. А до мого ювілею в 2019 зробили знімки в студії з молодою дівчиною фотографом з Криму. Різні періоди-різна я... " - висловилася Єфросиніна про свої кадри.

Шанувальники також відповіли:

«У 2006 лінія тіней і брів формує нескінченність - ❤ ️ але скрізь красива!; з кожним роком ви все краще і краще👏 😍а кажуть ще що чоловіки з віком гарнішають, ага😂; з віком дівчата тільки гарнішають! Факт😊; Видно эволюцію ваших губ); Це підтверджує те, що жінка з роками стає красивішим ❤️; Коли в 40 виглядаєш молодше ,ніж в 25😂; Різні періоди різна Маша,і з кожним роком все красивіше і жіночні❤️».

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