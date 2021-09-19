Відома американська актриса, танцівниця і бізнеследі Дженніфер Лопес на відпочинку може показати ідеальну фігуру

52-річна Дженніфер Лопес багато показує різних кадрів зі свого життя і говорить про свій догляд. Так як артистка відкрила власний бренд косметики, вона постійно акцентує увагу на зовнішності і не соромиться показувати себе у всій красі.

Шанувальники часто наводять приклади різних фото Лопес з відпочинку, де вона виглядає досить стильно. У білих купальниках Дженніфер покрасувалася формами зблизька. Причому зірка не докладає зусиль перед камерою, щоб бути в кращому світлі.

Адже в реальному житті артистка постійно працює над собою і навіть у свята ходить в спортзал, де їй допомагають два професійних тренера. Заради підтягнутих форм і шкіри без зморшок артистка також відмовилася від усіх напоїв, крім смузі і води. А також кинула всі шкідливі звички.

Раніше Дженніфер Лопес постала в наряді від Ralph Lauren. Витончене прозоре плаття з глибоким декольте і вирізом на стегні, підкреслило всю красу артистки. А ось макіяж показав, наскільки добре Лопес може виглядати.

Щоб довести, що не сильно гримує себе, Лопес також виставила в Instagram невелике відео. У ньому зірка показала, як доглядає за шкірою і піклується про себе до того, як нанести макіяж.

Раніше Politeka писала, що Лопес чесно показала, чи помітні у неї зморшки насправді: "вже можна заздрити"

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в ефектній сукні покрасувалася на Венеціанському кінофестивалі: "а Бетмен?".

A ще Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в новому образі довела, що може виглядати на 20 років молодше: "Хороший ефект".