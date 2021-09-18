У шоу "Маскарад" показали нову героїню проекту

Прем'єра нового сезону шоу відбудеться ввечері 18 вересня, а поки глядачам показують нових героїв, пише Politeka.net.

Цього разу користувачам мережі показали нову героїню проекту - кішку, в чорному костюмі з золотими блисками. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах позувала красуня, хвалячись красивою фігурою.

"Зваблива кішка - героїня нового сезону "Маскараду" @ maskarad_1plus1 ✨

За легендою шоу, кішка - це мудра, грайлива, трохи хижа і безумовно се**уальна героїня. Вона з'явилася ще в ті далекі і дикі часи, коли планета Земля була юною. З тих пір і до цих пір кішка - улюблене створіння людей. У Стародавньому Єгипті їх обожнювали в прямому сенсі слова", - заінтригували автори поста.

За годину публікація зібрала понад 4000 переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі стали гадати, хто ховається під маскою.

"Чарівна", "Марув", "Тіна Кароль", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на шоу Маскарад разом з українцями вгадувати, хто ж з відомих людей захований в тому чи іншому костюмі будуть дві команди зірок, серед яких Маша Єфросиніна і Володимир Дантес.

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