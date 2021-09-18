Артистка багато часу проводить у спортзалі

Співачка і актриса Дженніфер Лопес у свої 52-роки здатна продемонструвати дивовижні образи

Знаменита виконавиця завжди дивувала своїми образами, адже зазвичай вона підкреслює форми максимально точно. На сцені Лопес носить короткі костюми з сіточкою і блискітками, а в повсякденності найчастіше знаменитість можна помітити в зручних спортивних костюмах.

Для походів в спортзал у Лопес є ціла гардеробна зі спортивними образами. Лосини і топи вважаються улюбленим цибулею Дженніфер для тренувань. Після одного з таких занять артистка зробила селфі, яке тут же розлетілося по мережі.

"Її прес-це все💪 🏻; неймовірна жінка, так багато працює; не гірше Кім Кірдашьян з такими формами; добре🔥; співачка така талановита😍; компліменти для вашого образу будуть нескінченні; виглядає чудово, солодко; добре, спасибі, добре; королівська кобра👍 😁», - пишуть користувачі.

Раніше артистка скористалася нагодою і вільним часом у Венеції, взявши участь у незвичайній фотосесії. Для цього Лопес одягла дорогу сукню Dolce&Gabbana. Причому сам наряд був презентований кілька тижнів тому.

Користувачі Мережі були вражені таким вдалим луком знаменитості, яка спробувала на собі романтичний стиль. У такому вигляді Лопес виглядала років на 20 молодше, підкорюючи красою фігури.

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