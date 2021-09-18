Український музикант Сергій Бабкін показав новий образ, поділившись планами

Як пише Politeka.net, Бабкін став відомим українським музикантом. Музикант почав свою в якості соліста групи 5'nizza. Співак також був солістом групи" Брюссель", а також розвивав сольну кар'єру. Красунчик також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

У новому пості, який Сергій опублікував в соціальних мережах, музикант був у футболці і шортах, взявши в руки гітару. Бабкін зручно влаштувався на барабанах, закинувши ногу за ногу.

"ХАРКІВ‼️

Концертом у рідному місті ми закінчуємо літні Open Air.

22 вересня

Арт - завод Механіка!

Чекаю Вас, Друзі!

Концерти в рідному Ха-це завжди дуже особлива подія!!!",- написав Сергій під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "на барабані сидіти не можна, трісне ж".

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