Український музикант Сергій Бабкін показав новий образ, поділившись планами
Як пише Politeka.net, Бабкін став відомим українським музикантом. Музикант почав свою в якості соліста групи 5'nizza. Співак також був солістом групи" Брюссель", а також розвивав сольну кар'єру. Красунчик також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
У новому пості, який Сергій опублікував в соціальних мережах, музикант був у футболці і шортах, взявши в руки гітару. Бабкін зручно влаштувався на барабанах, закинувши ногу за ногу.
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Концерти в рідному Ха-це завжди дуже особлива подія!!!",- написав Сергій під фото.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Вогонь", "на барабані сидіти не можна, трісне ж".
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