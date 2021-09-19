Актриса і зірка "жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала яскраві знімки з відпочинку
Катерина є популярною артисткою і активно веде Instagram, показуючи різні кадри. Знімками Нікітіна ділиться не тільки на робочу тематику, дуже часто вона показує особисті фото з відпочинку.
Цього разу у відпустці Катерина захопилася катанням на гідроциклі, а заодно і продемонструвала фігуру в чорному купальнику.
"Моя нова любов 😍 гідроцикл. Навчилася ганяти як нормальна людина😅 спасибі Олександру, який навчив! Відео буде пізніше) а поки просто фото " - поділилася емоціями Катерина.
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Шанувальники висловили свою думку під кадрами: "Рятувальники Малібу повернулися 😍 рятуйте мене повністю 😏; засмагла і така красива; так повинні виглядати рятувальниці з Залізного Порту; Нікітіна, немає слів, це клас; улюблений чорний купальник! Шкода, що я не продавець купальників? Я б подарував би вам веселенький колір!😄; Ефектно🔥».
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