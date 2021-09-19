Співачка Slavia, колишня дружина Дзідзьо (Михайло Хома), показала себе в незвичайному образі

Як пише Politeka.net, Ярослава, так звуть співачку, була одружена з Михайлом з 2013 року. Але нещодавно пара заявила про розставання. Красуня активно зайнялася сольною кар'єрою, радуючи фанатів українською музикою. Не забуває Ярослава і про Instagram, де ділиться не тільки творчістю, а й особистими кадрами.

На новому відео, яке красуня залишила в Instagram, Ярослава з'явилася в мокрій маєчці в чорно-білих кольорах. Дівчина закинула голову і закрила очі, віддаючись почуттям на кадрах.

"Друзі, останнім часом моє життя активно змінюється ...

Я зробила апгрейд контенту, змінила музичного дистриб'ютора. На деякий час мої пісні та кліпи зникли зі світових платформ.

З мого YouTube каналу пропали деякі треки, разом з переглядами, не відновлюються.

... і ось, сьогодні майже всі мої пісні знову на світових платформах.

Я перезавантажила пісню "50 відтінків", і тепер є можливість коментувати. Дуже цікавить Ваш фідбек. Пишіть, або зайшов Вам трек? Чекаю коменти", - написала Ярослава.

Фанати переглянули відео тисячі разів і написали коментарі:

"Хочеться співати і мурашки по шкірі. На мій погляд - ви розцвіли як троянда! Вперед так тримати!", "Слухаючи цю пісню і музику мене в голові намалювалася картинка Мексиканських пристрастей. Але ось бдсм.... Сюди взагалі не в тему. Під такий хороший мотивчик, мені здається, підійшов би і легкий сюжетик...".

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