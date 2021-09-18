Українська співачка Мішель Андраде, ведуча "Орел і Решка", вразила новим образом

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є відомою співачкою болівійського походження в Україні. Красуня нещодавно стала новою ведучою проекту "Орел і Решка" разом із зірковим партнером Кирилом Машковим. Парочка активно розвиває блоги в соц.мережах, підігріваючи інтерес до шоу.

Але цього разу спільний знімок ведучих з'явився на офіційній сторінці проекту "Орел і Решка". Мішель була в Білій напівпрозорій спідниці, задерши одну ніжку. Кирило стояв поруч і тримав Андраде за руку.

"Випуск сезону" земляни "про кіпріотів вже відкритий для глядачів", - написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вдалі ведучі"," ведучі вогонь"," пляшки вже тю-тю"," Боже, день суботи двійні приємний, а все тому що в цей день цілих два випуски шоу Орел і Решка", " про Киргизстан буде.. чекаємо з нетерпінням".

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