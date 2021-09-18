Оля Фреймут поділилася з українцями, які слова потрібно прибрати з лексики
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала популярною в Україні телеведучою. Красуня засвітилася в багатьох українських проектах, а також веде активно сторінку в Instagram, де навчає українців етикету.
Цього разу Оля вирішила розповісти про слова і фрази. Красуня була в світлому пальто, позуючи на тлі кущів.
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"Впевненість необхідна кожному і є фрази і слова, які я хочу, щоб Ви назавжди забрали зі свого лексикону. Перше-це вибачте, ну, хіба ви дійсно нагрішили? Наступне - можна я задам питання? А чому так робити? Та питайте, інакше маєте невпевнений вигляд. Далі - я не можу, ну я не можу. Чому ти не можеш? Якщо ти скажеш, що ти не можеш, знайдуть альтернативу. Пообіцяйте знайти альтернативу замість того, щоб говорити: Я не можу. Наступне-просто... Від бачите, відразу вказує на те, що ви невпевнена людина. І наступне-якщо чесно, а до цього часу що було? Не чесно?",- розповів Фреймут про слова, які потрібно прибрати з лексикону.
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