Українська співачка Джамала показала себе і розповіла про зміни в житті

Як пише Politeka.net, Джамала є відомою співачкою з України, яка перемогла на міжнародному конкурсі Євробачення. Зараз красуня вирішила себе спробувати в "Танцях з зірками", де партнером дівчини став Антон Нестерко. Співачка також веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Джамала здалася в Білій фаті. Красуня також поділилася знімком з весілля, часів вагітності, з дитиною, а також з інших найважливіших подій в її житті.

"Завтра наш номер на" Танці з зірками «буде присвячений»року, який змінив життя".

Насправді, тут можна було б перерахувати багато важливих подій — перемога на Новій хвилі, зустріч чоловіка, народження першої і другої дитини. Але є два роки, які для мене вирішили історію: 2016 — поворотна в моєму творчому житті перемога на Євробаченні, «1944» — не тільки переможна пісня, але історія моєї сім'ї, яка змінила хід цілого роду Джамаладінових.

Звичайно, за ці 5 років я розповіла дуже багато про всі ці події. Але є дещо, про що я не говорила ніколи. У моєї к'артк'артани (прабабусі) було п'ятеро дітей. Наймолодша дочка Сусана, яка не витримала двотижневого шляху в товарному вагоні по дорозі в Середню Азію під час депортації. І четверо синів, яких прабабуся виростила, поставила на ноги. І всім їм-Айяру, Сейяру, Айдеру, Ісмету— вдалося повернутися на батьківщину в Крим. Серед них Мій рідний дідусь Айяр. Наскільки ж сильна любов і відданість рідним краям, не втомлююся цьому дивуватися кожен раз!",- написала Джамала.

Фанати, влючаючи Софію Ротару, поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Читаю і мурашки по шкірі! Удачі завтра, чекаємо виступу!", "Джамала, дуже схожа на бабусю", "пишаюся тим, що живу з Вами в одній країні. Бажаю багато хороших, важливих моментів в подальшому житті.Радуйте нас своєю творчістю і надихайте".

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