Мама популярного молдавського співака Дана Балана Людмила показала стильний лук на яскравому особистому фото

Популярна співачка часто виступає на корпоративах і заходах, причому Людмила відома і за межами рідної країни. Багато захоплюються зовнішністю виконавиці, яка виглядає молодше своїх років.

Нещодавно Людмила виклала ще одне фото, яким підкорила мережу. У білосніжній сукні і білих черевиках мама Дана Балана виглядала досить стильно, а її світлі розпущені локони ідеально виглядали і без всяких зачісок.

Це і відзначили шанувальники, які не змогли не згадати Тіну Кароль, якій приписували роман з сином Людмили Даном:

"Боже яка гарна 😍❤️ як же хочеться разом з Тіночкою фото🥺 💜; дуже красива і мудра жінка; Не втомлюся повторювати, яка ви прекрасна; яка красива; красуня; Hermosa❤; пані Людмила!😍 ; Людмила, ви ангельськи-красива😍 🔥; яка мудрість!!! Захоплення!; Найкрасивіша😍; ви дуже красива жінка❤️; промениста жінка!👍 😍 "- пишуть в мережі.

Людмила Балан-популярна Молдавська співачка і телеведуча. Ще на початку кар'єри вона зуміла підкорити серця глядачів не тільки на батьківщині, а й за межами країни. Зараз аудиторії дама відома і як мати Дана Балана.

63-річна артистка активно виступає, радуючи своїх шанувальників. На своїй сторінці в Instagram Людмила Балан часто показує фото і відео, що захоплюють мережу.

Нагадавши, Дана Балан пригорнув до молоденької блондинки, Тіни Кароль не видно:"красива пара".

Як повідомляла Politeka, Мама Дана Балана в червоній сукні з глибоким декольте змусила захоплюватися собою: "казкова принцеса".

Також Politeka писала, що Дан Балан посміявся над бідою Тіни Кароль:"вийшла б без сукні".